Липсата на критично мислене при децата ги излага н...

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22883807 www.24chasa.bg

Русия заяви, че е поставила ядрени бойни глави на ракетни системи заради учение

Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са доставили ядрени бойни глави за мобилни пускови установки "Искандер-М", заредили са ги и са упражнявали преместването им до неуточнени обекти като част от голямо ядрено учение, предаде Ройтерс.

"Осигурена е доставката на ядрени боеприпаси до полеви пунктове за съхранение в позиционните райони на ракетните бригади. Личен състав от ракетните подразделения изпълнява учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за оперативно-тактическата ракетна система "Искандер-М", оборудване на ракети носители с тях и скрито придвижване към определения позиционен район като подготовка за ракетни изстрелвания", съобщиха от Министерството на отбраната, цитирани от БТА.

В изявление, разпространено в държавните медии, се казва, че участващите в ученията ядрени сили са били поставени в най-висока степен на бойна готовност като подготовка за изстрелването на ядрени оръжия.

"В рамките на учението ядрените сили отработиха практически мерки за привеждане на подразделения и военни части, способни да използват ядрени оръжия, в най-висока степен на бойна готовност", съобщиха от военното ведомство, цитирани от ТАСС.

В ученията участваха общо над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици оръжие, военна и специализирана техника, в това число над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, 8 от които – стратегически ракетни подводници.

