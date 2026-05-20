Китай и САЩ с предварително съгласие за намаляване на митата

Снимка: Китайска медийна група

На 12 и 13 май икономическите и търговски екипи на Китай и САЩ проведоха преговори в Южна Корея като част от подготовката на срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп, информира КМГ. 

Представител на Търговското министерство коментира, че те са били интензивни и насочени към постигането на конкретни резултати, като страните са дискутирали въпроса за митата и са постигнали споразумение.

„Надяваме се Вашингтон да спазва обещанията си и в бъдеще. Независимо от причините за налагането или промяната на митата спрямо Пекин, нивото на американските мита спрямо Китай не трябва да надвишава договореното в съвместните споразумения от икономическите преговори в Куала Лумпур. Освен това чрез последващи преговори се очаква да бъдат отменени допълнително едностранните мита спрямо Китай, за да се създадат благоприятни условия за разширяване на икономическото и търговското сътрудничество между двете страни", посочи представителят.

Страните постигнаха принципно споразумение да обсъдят в рамките на двустранния Търговски съвет рамково споразумение за взаимно намаляване на митата върху продукти в равен обем, по 300 милиарда долара или повече. За продуктите, които представляват взаимна икономическа изгода, се очаква да се прилагат мита по режима на най-облагодетелстваната нация или дори по-ниски.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

