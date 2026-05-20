Отстраненият кмет на Истанбул няма да е кандидат за президентските избори в Турция?

В редица статии, носещи заглавия като „НРП отписва Имамоглу" и „епохата на Имамоглу в НРП приключва", турски медии пишат за вероятна смяна на настоящия кандидат на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) за следващите президентски избори в Турция Екрем Имамоглу с кмета на Анкара Мансур Яваш.

Според статия на в. „Йени шафак" наскоро членове на партията са заявили, че вече не виждат кандидатурата на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който в момента е в затвора заради обвинения в корупция и е с отнета диплома за висше образование (заради което няма право официално да се кандидатира за президентската надпревара), като „силна" и са склонни да дадат подкрепа за издигането на кандидатурата на кмета на Анкара Мансур Яваш, предава БТА.

Вестник „Тюркийе" отбелязва, че в средите на НРП в последно време се е появило усещане, че Имамоглу е загубил надежда да стане кандидат. Според медията за това подсказва намаленото присъствие по време на заседанията срещу Имамоглу, както и скорошно изказване на лидера на НРП Йозгюр Йозел по време на митинг в град Балъкесир, в което той заявява: „ще имаме други кандидати вместо Имамоглу".

Вестникът отбелязва още, че в последните дни са се появили твърдения, че при скорошно посещение на депутати от НРП в затвора, Имамоглу е заявил, че също подкрепя идеята за издигането на Яваш.

Турското издание „Мемлекет" отбелязва като „показателно" и друго изказване на Йозел, направено вчера по време на празненствата за 19 май, който в Турция се чества като Ден за възпоменание на Ататюрк и празник на младежта и спорта, в което той заявява: „В рамките на този (изборен) процес ние с кмета Екрем (Имамоглу) и кмета Мансур (Яваш) ще изпълним това, което зависи от нас. Ще проправим пътя за младите хора и, както казва самият Мустафа Кемал Ататюрк, ще поверим Република Турция на младежта".

Според политически анализатори, цитирани от „Мемлекет", това изказване на Йозел може да се възприеме като ясен знак на подкрепа към Яваш. „Предстои да видим как балансираната стратегия на Йозел, която проправя пътя за Мансур Яваш, ще бъде приета от опозиционното крило в рамките на НРП през следващите дни", завършва статията си медията.

На фона на тези информации „Йени шафак" отбелязва, че наскоро са се появили твърдения, че пред своя тесен кръг Яваш е изразил готовност да бъде кандидат „при всякакви обстоятелства", но е подчертал, че не иска неговата кандидатура да бъде обсъждана преди датата на изборите да бъде обявена официално, тъй като това би могло да бъде използвано като предпоставка за разследвания и срещу него.

По план следващите редовни общи (президентски и парламентарни) избори в Турция трябва да се проведат през 2028 г.