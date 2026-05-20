Пекин и Москва се договориха да продължат да задълбочават всеобхватното си стратегическо партньорство

Днес в Пекин китайският председател Си Дзинпин проведе разговор с руския си колега Владимир Путин, който е на държавното посещение в страната.

Китайският държавен глава посочи, че изправени пред сложна и променлива международна обстановка Китай и Русия развиват всеобхватното стратегическо партньорство, основано на взаимно уважение, равноправие и изгода. Непрекъснато се задълбочава политическото доверие, както и сътрудничеството в областите на икономиката, търговията, инвестициите, енергетиката, науката и технологията, културата и обмена на местно ниво. Двустранните отношения се намират в етап на по-бързо развитие с повече резултати, пише КМГ.

Относно ситуацията в Близкия изток, Си Дзинпин заяви, че в момента районът се намира в ключов момент и трябва незабавно да се прекрати огънят, затова е изключително важно да продължат преговорите. Той добави, че предложените от него четири точки за защита и насърчаване мира и стабилността в Близкия изток, имат за цел именно формиране на международен консенсус, деескалация на напрежението и постигане на мир.

По време на разговора им Си Дзинпин подчерта, че тази година се отбелязват 30 години от установяването на китайско-руското стратегическо партньорство и 25 години от подписването на Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между двете страни. Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН и големи световни сили, Китай и Русия трябва да се съсредоточат върху дългосрочната стратегия, да развиват качествено и всеобхватно стратегическо сътрудничество, за да подпомагат развитието и възраждането на своите страни, както и да насърчават изграждането на по-справедлива и рационална система за глобално управление.Председателят на КНР отбеляза, че подписаният преди 25 години Договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество е поставил институционалната основа за дългосрочното всестранно стратегическо сътрудничество между двете страни, а оттогава китайско-руските отношения се развиват бързо. Държавните глави на Китай и Русия се съгласиха да удължат договора.

Путин заяви, че в резултат на общите усилия руско-китайските отношения се намират на безпрецедентно равнище. Обменът на високо ниво е регулярен, укрепва взаимното политическо доверие, нараства стабилно двустранната търговия, а сътрудничеството в енергетика, транспорта, логистиката, науката и технологиите се задълбочава непрекъснато и носи ползи и на двете страни.

Двамата държавни ръководители подписаха съвместни декларации за по-нататъшното засилване и задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство, добросъседство и приятелство и за насърчаване на многополюсен свят и международни отношения от нов тип. Те също така присъстваха на парафирането на над 20 документа за сътрудничеството в търговията, икономиката, образованието, науката и технологиите.

След срещата им Си Дзинпин и Владимир Путин се срещнаха с журналисти.