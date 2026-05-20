Китай и Европа успешно изстреляха сондата SMILE за изучаване на магнитосферата на Земята

Сондата Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE), съвместен проект между Китайската академия на науките и Европейската космическа агенция, бе успешно изстреляна във вторник с ракета Vega-C от космодрума във Френска Гвиана, информира КМГ.

След старта бе потвърдено, че тя е достигнала планираната орбита, слънчевите ѝ панели са се разгърнали успешно, а системите функционират нормално, което отбелязва значителен успех в историческото сътрудничество между Китай и Европа в областта на космическите науки.

SMILE представлява първия проект на ниво мисия на Китай с Европейската космическа агенция в космическите науки.

Спътникът ще използва технология за меко рентгеново изображение, за да предостави за първи път глобален поглед върху мащабната структура на магнитосферата на Земята. Очаква се мисията да донесе серия от научни пробиви в области като прогнозиране на космическото време и фундаменталното разбиране на физиката на магнитосферата.