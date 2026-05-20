КМГ: Китай допринася за глобалната здравна справедливост

В изказване по време на общата дискусия на 79-ата Световна здравна асамблея директорът на Държавната комисия по здравеопазване Лей Хайчао заяви, че реформата на глобалната система за управление в здравеопазването трябва да се основава на водещата роля на държавите-членки, като се вземат предвид гласът и нуждите на развиващите се страни, за да се насърчи балансираното развитие на здравеопазването в световен план, пише КМГ.

Той отбеляза, че Китай продължава да следва стратегията за приоритетно развитие на здравеопазването, постоянно повишава здравния стандарт на населението и се стреми до 2030 г. да постигне решаващ напредък в реализирането на програмата си „Здрав Китай", като си е поставил за цел средната продължителност на живота да достигне 80 години.

Лей Хайчао каза също, че развитите страни трябва да изпълняват своите ангажименти и задължения и дадат за пример усилията на Китай, който през последните 60 години е изпратил над 31 000 медицински специалисти в рамките на международни мисии, които са прегледали и лекували около 300 милиона пациенти, допринасяйки за справедлив достъп до здравеопазване в световен мащаб и демонстрирайки приноса на страната за глобалното здраве.