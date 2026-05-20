КМГ: Частният сектор в Китай получи нов тласък чрез политики и антимонополни мерки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският пазарен регулатор съобщи във вторник, че е предприел мерки за подобряване на бизнес средата за частните компании, откакто миналата година в страната влезе в сила първият закон за насърчаването на частния сектор, информира КМГ.

От Държавната администрация за пазарно регулиране заявиха, че през изминалата година са стартирали десетки инициативи, включително 22 мерки в подкрепа на частния сектор и 34 ключови задачи, насочени към растежа на сектора през 2026 г.

За да се осигури справедлива конкуренция, регулаторът съкрати списъка с ограничения за пазарен достъп до 106 позиции и стартира антимонополни кампании, насочени срещу пречки за влизане на пазара, факторните пазари и обществените поръчки.