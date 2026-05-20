КМГ: Китай остава най-големият търговски партньор на Русия за 16-ата поредна година

Тази година се отбелязват 30 години от установяването на китайско-руското стратегическо партньорство и 25 години от подписването на Китайско-руския договор за добросъседство снимка: КМГ

Тази година се отбелязват 30 години от установяването на китайско-руското стратегическо партньорство и 25 години от подписването на Китайско-руския договор за добросъседство, приятелство и сътрудничество, пише КМГ.

Според съобщение на Министерството на търговията на Китай, обемът на двустранната търговия е достигнал 227,9 милиарда долара през 2025 г., като за трета поредна година надхвърля прага от 200 милиарда. Китай запазва статута си на най-голям търговски партньор на Русия за 16-ата поредна година.

През първото тримесечие на 2026 г. двустранната търговия е достигнала 61,2 милиарда долара, което представлява ръст от 14,7% спрямо същия период на миналата година. Износът на Китай за Русия се е увеличил с 22%, а вносът от Русия – с 9%, бележейки силен старт на годината.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

