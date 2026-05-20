Унгария и Украйна започват консултации за възстановяването на двустранните си отношения

Унгария и Украйна започнаха експертни консултации, съобщи унгарският външен министър Анита Орбан, определяйки разговорите като важна стъпка към възстановяване на двустранните отношения, предаде унгарската агенция МТИ.

Орбан припомни, че миналата седмица се състояха преговори с участието на украинския външен министър Андрий Сибига и украинския вицепремиер Тарас Качка, предава БТА.

"Тези консултации са важна стъпка към възстановяването на двустранните ни отношения и укрепването на бъдещото сътрудничество", заяви Орбан.

Тя подчерта, че Унгария остава ангажирана със суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но същевременно настоя, че защитата на правата на малцинствата остава основният въпрос в отношенията между двете държави, който трябва да решим.

"Унгарската общност в Закарпатието е не само важна част от отношенията между нашите две страни, но и мост между нашите народи", каза тя.

Според Орбан реален напредък може да бъде постигнат чрез "отворен, честен и експертен диалог", основан на ясни правни гаранции.

"Вярвам, че днешните консултации могат да поставят началото на нов процес", добави тя.