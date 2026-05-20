Ерик Робъртс посети строителната площадка на детска болница в Букурещ

Американският актьор Ерик Робъртс, номиниран за „Оскар" и известен с ролите си в продукции като „Влакът беглец", „Черният рицар" и „Вавилон", посети Букурещ, предават местните медии.

Братът на Джулия Робъртс стана втората Холивудска звезда след Куба Гудинг Джуниър, която отиде лично на строителната площадка на първата модерна клиника по детска психиатрия в Румъния. Лечебното заведение ще бъде разположено в сектор 4 на Букурещ, предава БТА.

„Добротата и любовта ще решат всичко", каза актьорът и подчерта, че това е най-добрата кауза, в която е участвал.

Ерик Робъртс се включи в проекта, който има за цел да осигури най-добрите условия за деца и юноши. Фондация „Метрополис" започна работа по новата шестетажна клиника през октомври. Новият център ще бъде построен върху почти 4000 квадратни метра.

От Букурещ Ерик Робъртс замина за Кан, откъдето отново ще се върне в румънската столица, за да снима нов пълнометражен филм, посветен на тийнейджъри.

Публиката ще има възможността да се срещне с актьора на специално събитие, организирано в киното на най-големия търговски център в Румъния - АФИ Котрочени (AFI Cotroceni) на 23 май от 15:00 часа българско (и местно) време. Актьорът ще участва в открита дискусия за кариерата си, преживяванията си на снимачната площадка и международните си сътрудничества. Достъпът до събитието ще става само срещу предварително закупен билет.