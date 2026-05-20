Роскосмос започна да рекламира ресторанти заради липса на финансиране

Финансовите затруднения на руската държавна космическа корпорация „Роскосмос" я принудиха да потърси нови източници на приходи, включително чрез продажба на реклама върху ракети. От началото на 2026 г. компанията вече е поставила шест рекламни стикера върху ракети с космическо предназначение, съобщават от корпорацията пред руския вестник „Ведомости". За четири месеца държавната корпорация е рекламирала банката, специализирана в отбранителната промишленост - ПСБ, веригата ресторанти "Кофемания", радиохолдинга "Русская медиагруппа" и Олимпийския комитет на Русия.

От „Русская медиагруппа" уточняват, че през април са поставили обновеното лого на телевизионния канал „РУ.ТВ" върху ракетата-носител „Союз-2.1а", изстреляла товарния кораб „Прогрес МС-34". От своя страна „Кофемания" е използвала ракетата за популяризиране на съвместен проект с „Роскосмос" по повод Седмицата на Космоса.

Възможността държавната корпорация да продава реклама върху ракети и обекти от космическата инфраструктура стана факт след законодателни промени, влезли в сила на 1 януари 2026 г. Цената на подобни кампании се изчислява по специална правителствена формула, базирана на определена от „Роскосмос" стойност. Социалната реклама, насочена към популяризиране на Космоса и предназначена за държавни институции и държавни корпорации, се предоставя безплатно.

Според разчетите към законопроекта „Роскосмос" може да получава до 200 млн. рубли годишно от реклама върху космическа техника и още около 5 млн. рубли от реклама върху обекти на космическата инфраструктура. Въпреки това източници на „Ведомости" отбелязват, че тези приходи засега представляват само незначителна част от бюджета на корпорацията.

След началото на войната в Украйна „Роскосмос" попадна под международни санкции, а редица чуждестранни партньори прекратиха сътрудничеството си с руската космическа индустрия. По данни на заместник-ръководителя на корпорацията Андрей Елчанинов това е довело до загуби за около 180 млрд. рубли. Между 2020 и 2024 г. чистата загуба на „Роскосмос" надхвърля 114 млрд. рубли, а финансовите резултати за 2025 г. все още не са публикувани.

На този фон Русия продължава да губи позиции и в глобалната космическа надпревара. През миналата година страната е извършила едва 17 космически изстрелвания — най-слабият резултат извън пандемичния период от 1961 г. насам, когато полетът на Юрий Гагарин бележи началото на пилотираната космонавтика. За сравнение, в най-силните години на СССР годишно са се изстрелвали между 80 и 99 ракети.

Русия вече е заплашена да изпадне от тройката на водещите космически сили. През 2025 г. Нова Зеландия се изравни с нея по брой изстрелвания – по 17, докато САЩ са осъществили 181 космически старта, а Китай – 91. Според статистиката на руската Асоциация на комуникационните агенции пазарът на външна реклама в Русия е нараснал с 12% през 2025 г. до 109,1 млрд. рубли, а целият рекламен пазар е достигнал 981,6 млрд. рубли.