Италия поиска от Израел гаранции за безопасността на задържаните активисти от флотилията за Газа

Италия поиска от Израел да гарантира безопасността и достойното отношение към италианските активисти, задържани след осуетяването на поредния опит на флотилията "Глобъл Сумуд" да достави хуманитарна помощ в Газа, предаде агенция АНСА.

В изявление на италианското Външно министерство се посочва, че външният министър Антонио Таяни е инструктирал италианския посланик в Израел да предприеме допълнителни официални действия пред израелските власти, предава БТА.

"Министърът на външните работи Антонио Таяни е поискал от италианския посланик в Израел да направи допълнителни официални постъпки пред израелските власти, за да гарантира, че всички италиански граждани, участващи във флотилията за Газа, са третирани достойно, напълно защитени и че е осигурена тяхната безопасност по време на всякакви административни, охранителни или логистични операции, организирани от израелските власти", се казва в изявлението.

Министерството подчертава също, че в съответствие с международното право и консулските конвенции италианското посолство е поискало от израелските власти да предприемат всички необходими мерки за защита на физическата неприкосновеност и основните права на италианските граждани.