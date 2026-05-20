Дже-мьон и Такаичи задълбочат сътрудничеството между Южна Корея и Япония

Южнокорейският президент И Дже-мьон и японската министър-председателка Санае Такаичи вчера се срещнаха за четвърти път за последните шест месеца, подчертавайки нуждата от по-голямо сътрудничество между двете азиатски страни на фона на глобалните предизвикателства като войната в Иран.

И прие Такаичи в родния си град Андон – град в югоизточната част на Южна Корея, известен с многовековното си традиционно фолклорно селище, част от световното наследство на ЮНЕСКО. През януари двамата се срещнаха в родния град на Такаичи – Нара – древната столица на Япония, предава БТА.

Срещите белязаха първия път, в който действащи лидери на двете страни посещават взаимно родните си места.

"Фактът, че подобни значими и исторически посещения се организират само в рамките на четири месеца, говори за дълбочината и силата на приятелството и връзките, които Корея и Япония сега споделят", каза И по време на съвместна пресконференция с Такаичи след срещата.

Южнокорейският президент посочи, че сега повече от всякога има нужда от двустранно сътрудничество заради нестабилността в производствените вериги и енергийните пазари, причинена от войната в Близкия изток. Такаичи се изказа в сходен дух, като заяви, че двамата са обсъдили стабилизиране на доставките на енергия и критични суровини и възможността за суап споразумения за суров петрол, петролни продукти и природен газ.

Двамата лидери отбелязаха, че освен това са обсъдили значимостта на тристранното сътрудничество между Сеул, Токио и Вашингтон.

Според експертите в настоящите отношения между Южна Корея и Япония няма спорни въпроси, а връзките им засега ще продължат да се развиват в положителна посока.

"Двете страни са фокусирани повече върху сътрудничеството, отколкото върху спорните въпроси", каза Чое Ънми – експерт по Япония в сеулския Азиатски институт за политически науки. "Вероятно са стигнали до извода, че точно сега никой не би имал полза от влошаване на отношенията", добави тя.

И Южна Корея, и Япония са стратегически съюзници на САЩ с жизнени демокрации. Но техните отношения дълго време бяха белязани от резки колебания заради историческите наслагвания, свързани с 35-годишното японско колониално владичество на Корейския полуостров, завършило с края на Втората световна война.

Отношенията им започнаха да се подобряват през 2023 г., когато предшествениците на И и Такаичи предприеха стъпки за надмогване на наслоенията от миналото и да засилят двустранното сътрудничество, като заявиха, че са изправени пред общи предизвикателства като американско-китайското стратегическа надпревара, уязвимостта на веригите за доставки и развитието на севернокорейския ядрен арсенал.

След като И и Такаичи встъпиха в длъжност като лидери миналата година, наблюдателите бяха разтревожени от репутацията на Такаичи на десен ястреб в разбиранията си за сигурността и от очакванията, че И – който е либерал в политически план – ще вземе курс към разведряване на отношенията със Северна Корея и Китай и ще се отдалечи от САЩ и Япония. Но двамата продължиха сътрудничеството, дори по някои безпрецедентни начини.

През август – два месеца след встъпването в длъжност на Такаичи, И стана първият южнокорейски лидер, избрал Япония за първата си визита зад граница. В края на срещата си през януари И и Такаичи свириха на барабани на Кей-поп хитове като "Динамит" на групата Би Ти Ес по време на импровизирана музикална сесия, организирана от японската лидерка – фен на хеви метъла и бивша барабанистка от студентските си години.

И тогава заяви, че той и Такаичи споделят общото мнение, че националните лидери трябва да действат по различен начин от обикновените политици. Но много наблюдатели казаха, че двамата държавни ръководители също така усещат необходимост от заздравяване на сътрудничеството, тъй като са изправени пред по-сериозни геополитически трудности от предшествениците си, като политиката "Америка на първо място" на президента на САЩ Доналд Тръмп и вредите върху глобалната икономика, причинени от войната в Иран.

Както Южна Корея, така и Япония обещаха стотици милиарди долари инвестиции в бизнеси в САЩ. Митническата война на Тръмп и транзакционния му (тоест воден единствено от собствените интереси) подход към сигурността заплашват доверието на много южнокорейци и японци в САЩ.

Експертите обаче твърдят, че връзките между Сеул и Токио са толкова деликатни, че в тях във всеки един могат да настъпят неочаквани обрати, ако не успеят да формулират мерки за туширане на взривоопасните въпроси от миналото като този за принудителния труд и сексуалните робини по време на японската колониална епоха, и посочват, че споровете по тези теми засега са затихнали, тъй като двете правителства се опитват да избягват публичните дискусии по тях.

"Но е факт, че и двете (страни) изобщо не разговарят как да решат тези спорове или да предотвратят разгарянето им отново, поради което противопоставянето между тях може да избухне с нова сила по всяко време", каза Чое.