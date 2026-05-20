ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионните фондове гарантират, че пенсията е върх...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22885443 www.24chasa.bg

Европейската комисия подписа споразумението с Украйна за заема от 90 милиарда евро

900
Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия съобщи, че еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис е подписал меморандум за разбирателство с Украйна, свързан с изплащането на средствата по заема от 90 милиарда евро за Киев.

Очаква се Украйна да получи първите преводи в следващите седмици, а заемът е за срок от две години и ще бъде осигурен със средства от международните пазари, изтеглени от държавите от ЕС, които желаят, предава БТА.

Предвижда се Киев да върне средствата, ако Русия изплати обезщетение за военното нападение срещу украинската страна.

Подписаният днес документ определя условията за получаването на заема, сред които са спазването на демократичните норми, върховенството на закона, включително борбата с корупцията, както и защитата на човешките права. Определят се политическите условия Украйна да получава преводите. От украинската страна се очаква подобряване на събирането на данъци и ефективност при бюджетните разходи. Предвижда се въвеждане на данъчно облагане за доходите от цифрови платформи, разработване на стратегии за бюджетни инвестиции и въвеждане на промени в украинския митнически закон.

След като Украйна постави подпис под документа, той ще влезе в сила и ЕК ще продължи с оставащите стъпки. Първият превод ще бъде за 3,2 милиарда евро, ако Украйна изпълни съответните условия, се посочва в съобщението на Комисията.

Европейската комисия СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)