Украйна неутрализира 131 руски дрона по време на масирана атака тази нощ

Украинските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) неутрализираха 131 ударни дрона от общо 154 насочени от руските вражески сили от вчера вечерта, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на командването на Военновъздушните сили на Украйна във Фейсбук.

През тази нощ (започвайки от вчера в 18:00 ч.) вражеските сили са атакували Украйна с балистична ракета „Искандер-М", изстреляна от руската Ростовска област. По време на нападението са използвани и 154 ударни безпилотни летателни апарата, включително реактивни дронове тип „Шахед", „Гербера", „Италмас" и дронове примамки „Пародия", изстреляни от Курск, Шаталово, Орел, Милерово и Приморско Ахтарск в Русия, предава БТА.

Въздушната атака е отблъсната от авиацията, зенитноракетните войски, подразделенията за радиоелектронна борба, безпилотните системи и мобилните огневи групи на украинските отбранителни сили.

Според предварителни данни към 08:30 ч. украинската ПВО е свалила или овладяла 131 вражески безпилотни летателни апарата, включително дронове „Шахед", „Гербера", „Италмас" и други типове, над северната, южната и източната част на страната.

На 20 места са регистрирани удари от балистичната ракета и 23 ударни дрона, а отломки от свалени дронове са паднали на 6 места.

Във въздушното пространство на Украйна са засечени и нови групи вражески безпилотни летателни апарати.

По-рано Укринформ съобщи, че Одеса е станала обект на масирана атака с дронове, насочена от Русия. Нанесени са щети на критична инфраструктура.