ЕС отпусна 160 млн. евро за Албания, Черна гора и Република Северна Македония по Плана за растеж

Европейската комисия съобщи, че отпуска близо 160 милиона евро за Албания, Черна гора и Република Северна Македония по Плана за растеж на страните от Западните Балкани. Отбелязва се, че осигуряването на тези средства е обвързано с предприемането на реформи.

Комисията е оценила положително предприетите реформи в областта на конкурентоспособността и иновациите в Албания и Черна гора, както и в образованието и цифровизацията в Северна Македония, предава БТА. С днешното решение общата сума, отпусната по плана, достига 212,8 милиона евро за Албания, 89,3 милиона евро за Черна гора и 142,1 милиона евро за Северна Македония.

В Албания реформите, оценени от ЕК, включват мерки за подобряване на бизнес средата, улесняване на инвестициите и иновациите, разширяване на достъпа до финансиране. От отпуснатите днес 49 милиона евро, по-голямата част (22,8 милиона евро) ще бъдат преведени към държавния бюджет, а останалите средства ще бъдат предоставени за инвестиционни проекти.

В Черна гора комисията е оценила реформите в областта на научните изследвания и иновациите, включително подкрепата за учени, предприятия и изследователски институции. От изплатените днес 44,2 милиона евро, половината (20,6 милиона евро) ще бъдат преведени в държавния бюджет, а останалите средства ще бъдат предоставени за инвестиционни проекти, се посочва в съобщението.

В Република Северна Македония оценените реформи включват мерки за подобряване на финансирането на началното и средното образование, както и за разширяване на достъпа до цифрова инфраструктура и ИТ-оборудване в училищата. От изплатените днес 65,7 милиона евро, близо половината (30,6 милиона евро) ще бъдат преведени към държавния бюджет, а останалите средства ще бъдат предоставени за инвестиции.

Предвижда се европейските средства да послужат за инфраструктурни проекти в областта на природосъобразния транспорт, възобновяемата енергия, за цифрово и човешко развитие. Планът за растеж на страните от Западните Балкани, приет през 2023 г., разполага с 6 млрд. евро и цели да даде предварителни ползи от бъдещото членство в ЕС. Държавите от региона получават възможност за включване към единния пазар на ЕС, за ускорено регионално икономическо сътрудничество и за задълбочаване на реформите по пътя към ЕС.