Руската армия губи по 1000 души на ден, заяви украинският главнокомандващ

Главнокомандващият на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски взе участие в среща на Съвета НАТО –Украйна на ниво главнокомандващи в щабквартирата на НАТО в Брюксел. Той заяви, че руската армия губи всеки ден поне по 1000 военнослужещи, убити и ранени, предаде Укринформ.

"Всеки ден руската армия губи поне 1000 военнослужещи, убити и ранени. От началото на 2026 г. общите загуби на врага вече надхвърлиха 141 500 души, включително повече от 83 000 необратими загуби", заявява е главнокомандващият в изявлението, публикувано на страницата му във Фейсбук.

Сирски е информирал партньорите на Киев и за текущата оперативна обстановка на фронта, нуждите на украинските сили и ключовите приоритети за укрепване на военния потенциал, предава БТА.

Той е подчертал, че украинската тактика на активна отбрана позволява на нейните сили да изтощават врага, да си възвръщат позиции и да нанасят максимални загуби на руските войски.

"Нашите подразделения с безпилотни системи играят важна роля в това. За пети пореден месец, само поради техните операции, Русия губи повече личен състав, отколкото е в състояние да мобилизира", казва Сирски.

Според него Украйна също така значително е увеличила броя на ударите си дълбоко в руския тил чрез бързото разгръщане на дронове със среден обсег.

"Постигнахме и определени успехи в неутрализирането на руската противовъздушна отбрана на по-къси разстояния, което ни позволява да нанасяме удари по логистични центрове, нефтопреработвателни заводи и обекти от руската военна промишленост, с все по-голяма ефективност", заяви Сирски.

Сирски благодари на съюзниците на Украйна за подкрепата им и покани Военния комитет на НАТО да посети страната.

"Днешната ситуация в областта на сигурността изисква максимално единство, решителност и бързина в противодействието на руската агресия. Днес Украйна не защитава само себе си – ние защитаваме бъдещето на цялото евро-атлантическо пространство", заяви той.

Сирски добави, че украинските въоръжени сили високо ценят всички механизми за сътрудничество с пакта и подкрепят по-нататъшното задълбочаване на практическото сътрудничество, вариращо от стратегическо планиране до обмен на боен опит.

"Нашата обща задача е да създадем условия за справедлив мир чрез укрепване на отбранителните способности на Украйна", подчерта Сирски.