ЕК: Русия носи отговорност за инцидентите с дронове в европейското въздушно пространство

Русия носи пълната отговорност за инцидентите с дронове в европейското въздушно пространство, каза говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с днешния случай в Литва и руските предупреждения към Финландия и Балтийските страни, предава БТА.

Говорителят поздрави НАТО за бързата реакция в противодействието на безпилотните летателни апарати и добави, че това е поредно доказателство за широките последици от руското военно нападение срещу Украйна.

Той определи като "неприемливи" отправените от Москва заплахи, след като по-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте ги нарече "смехотворни". Без войната, дронове нямаше да летят в европейското въздушно пространство, отговорността е изцяло на Русия, обобщи говорителят.

По неговите думи на следващото си заседание европейските външни министри ще обсъдят какво ЕС би искал от Москва в очакваните преговори за мир в Украйна. Той не пожела да коментира предложението на руския президент Владимир Путин за преговарящ от страна на ЕС да бъде определен бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Имаме нужда от единство, каза говорителят.

В пост в социалните мрежи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен написа днес, че руските открити заплахи срещу Балтийските страни са напълно неприемливи. Нека не остава съмнение, че заплаха срещу държава от ЕС е заплаха срещу целия съюз, добави тя. Русия и Беларус носят пряка отговорност за дроновете, които създават заплаха за живота на хората по Източния фланг, Европа трябва да отговори силно и единно, призова Фон дер Лайен.