Посланичката на Китай Дай Цинли: Светът има нужда от предвидим мир между Пекин и Вашингтон

Въпросът за Тайван ще определи дали САЩ и Китай ще избегнат война помежду си

Двете суперсили договорили намаляване на мита за избрани стоки на стойност 30 млрд. долара и ще създадат търговски и инвестиционен съвет за редовен икономически диалог

Многолюдната страна очаква по-стабилни отношения с Европейския съюз и отхвърли обвиненията, че се опитва да го подкопава

Изграждане на конструктивни отношения, основани на стратегическа стабилност беше най-важният политически консенсус, който беше постигнат между китайският президент Си Цзинпин и неговият американски колега Доналд Тръмп по време на тяхната среща на 13 май в Пекин. Това заяви посланичката на Китай Н.Пр. Дай Цинли на работна среща с представителите на българските медии.

По думите ѝ важен акцент в разговорите е било посланието, че националните цели на двете суперсили не са взаимно изключващи се. Китайската концепция за "велико възраждане на нацията" и американският стремеж "да направим Америка велика отново" (MAGA) могат да вървят ръка за ръка. Тя подчерта, че страните могат да допринасят за взаимния си успех, което ще бъде от полза за международната общност в процеса на справяне с глобалните предизвикателства.

Според Цинли три стълба оформят консенсуса между Пекин и Вашингтон. Първият е конструктивността, която се отнася до поемането на ангажимент за избягване на търговски, тарифни или технологични войни, както и на всякакви други ограничителни мерки, наблюдавани в миналото. Следващият е стратегичността, олицетворена в признаването на нарастващото значение на прекия диалог между Пекин и Вашингтон на най-високо равнище. И не на последно място стабилността - край на периода, в който отношенията на Китай и САЩ са непостоянни и наподобяват "влакче в увеселителен парк". Целта е да се елиминират резките спадове и несигурността, които характеризираха връзките на двете суперсили през последните години.

"Тези три ключови думи са от най-голямо значение за отношенията между Китай и САЩ, защото трябва да бъдем конструктивни, вместо да се впускаме в каквато и да е търговска война, митническа война, технологична война или други негативни мерки, на които сме били свидетели в миналото", заяви Цинли.

Посланичката говори и за предвидимия мир, който трябва да бъде поставен в центъра на отношенията между Пекин и Вашингтон. Нито една от двете страни не може да си позволи възможността за военен конфликт или да издържи на мащабните последствия от подобно нещо. Тя е убедена, че мирното съжителство е най-големият общ интерес на САЩ и Китай и и най-голямата им обща гледна точка.

"Надяваме се, че срещата е била важна крачка напред, че двамата президенти действително се съгласили с тази оценка. И не на последно място се надяваме, че предвидимият мир няма да остане само лозунг", обясни посланичката.

Обаче дали този предвидим мир ще просъществува зависи повече или по-малко от това как ще се разреши въпросът около остров Тайван, който Китай смята за своя суврена територия. Цинли настоява, че президентът Си Цзинпин е заявил, че ако въпросът с Тайван бъде разрешен добре, Китай и САЩ ще могат да се съсредоточат повече върху взаимноизгодното сътрудничество, но ако това не се осъществи, може да има сблъсъци или конфликти, което ще доведе до опасна ситуация за световния мир.

"Не мисля, че ни е нужна още една война, още един конфликт. Едно от основните условия за постигането на траен мир е да не се подкрепя, а дори и да не се насърчава независимостта на Тайван.

Президентът Си използва израза, че независимостта на Тайван и мирът са като огън и вода - две неща, които са несъвместими помежду си",

обясни Цинли.

Що се отнася до икономическите отношения между Вашингтон и Пекин, стана ясно, че е постигнато споразумение за взаимно намаляване на митата върху стоки, определени от всяка страна на стойност 30 млрд. долара. Освен това са се споразумели да създадат търговски и инвестиционен съвет за редовен институционализиран диалог. Чрез него САЩ и Китай се надяват да разискват гледните си точки, за да постигат разбиране в търговските и икономическите си интереси. Според Пекин така може да се избегнат ситуации, в които се взимат прибързани мерки и ще се постигне конструктивно управление на търговските различия.

По отношение на редкоземните елементи, двете страни са обменили мнения и ще се опитат да адресират взаимните си легитимни опасения. Цинли обясни, че китайското правителство упражнява контрол върху износа на ключови минерали в съответствие със законите и разпоредбите си и преглежда и одобрява легитимни заявления за гражданска употреба. Според нея Китай е готов да работи със САЩ за по-взаимноизгодно сътрудничество между компаниите от двете страни и да се създадат добри условия за осигуряване на стабилни и сигурни вериги за доставки в световен мащаб.

Посланик Цинли направи коментари и относно това каква е гледната точка на Пекин за конфликтите в Иран и Украйна. Тя обясни, че

нападението срещу Техеран е ненужна война,

която никога не е трябвало да се случва и трябва да бъде прекратена възможно най-скоро, като подчерта огромните хуманитарни последици за много страни, не само за Иран, но и за страните от Персийския залив.

"Това оказа значително влияние върху стабилността в Близкия изток и засегна много страни, които зависят пряко от този регион за доставките си на енергия", отбеляза Цинли.

После добави, че президентът Си Цзинпин е подчертал, че военната сила никога няма да разреши този проблем и че диалогът е единственият правилен път напред. Стана ясно, че Китай насърчава САЩ и Иран да продължат да разрешават различията си, включително по ядрения въпрос, чрез преговори. Пекин е бил активен в насърчаването на този процес, като е предложил четири точки, по които да се работи за намирането на изход от конфликта между Вашингтон и Техеран. Освен това бил изработил още няколко съвместно с Пакистан. Цинли не конкретизира какви са били те.

"Китай винаги е вярвал, че Европа трябва да бъде на масата за преговори и да играе положителна роля за разрешаването на войната в Украйна, тъй като е важен заинтересован участник", каза Цинли.

Тя обясни, че този конфликт е комплексен и има много недоразумения относно позицията на Пекин към него. По думите ѝ още на втория ден от конфликта, президентът Си Цзинпин е призовал руския лидер Владимир Путин да разреши кризата в Украйна чрез диалог и преговори. Освен това той бил подчертал важни принципи, като тези, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни, включително Украйна, трябва да бъдат уважавани и че целите и принципите на Устава на ООН трябва да бъдат спазвани.

"Китай очаква по-стабилни и конструктивни отношения с Европейския съюз, тъй като това би било от полза за целия свят", каза Цинли.

Тя настоя, че Китай не разглежда търговските си отношения със САЩ и отношенията си с ЕС като игра с нулев резултат, т.е. подобряването на отношенията с Вашингтон не означава влошаване на отношенията с ЕС. Напротив, по-конструктивни и стабилни отношения между Китай и САЩ създават по-предвидима глобална геополитическа и геоикономическа среда за всички. Цинли припомни, че Пекин има общи интереси с ЕС по отношение на възстановяването на мира в Иран и поддържането на отворени търговски пътища.

"И двете страни са под натиска на едностранни мита и протекционистки мерки. Обаче, възприятието на ЕС за Китай в търговско отношение е много негативно.

Брюксел се притеснява, че нашите стоки, които не могат да отидат в САЩ, ще се озоват при него",

каза посланичката.

Тя изрази загрижеността си за низходящата негативна тенденция в икономическото и търговско партньорство между Китай и ЕС и сметна, че блокът избягва истински диалог. Също така остана изненадана от твърденията на топ дипломатката на ЕС Кая Калас, че Китай и САЩ се опитват да разрушат съюза. по думите на Цинли такива обвинения не се подкрепят от факти. Тя каза, че пекин винаги е подкрепял интегритета на ЕС и неговата стратегическа автономия.