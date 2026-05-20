Трима са арестувани в Полша, заподозрени, че са работили за руското разузнаване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полските власти арестуваха трима заподозрени агенти по обвинение, че са работили за руското разузнаване, съобщи координаторът на полските специални служби Томаш Шемоняк, цитиран от ДПА.

Заподозрените са трима полски граждани на възраст между 48 и 62 години, които са в предварителния арест за срок от три месеца, предава БТА.

Според полската Агенция за вътрешна сигурност събраните по време на разследването доказателства показват, че мъжете са участвали активно в осигуряването на средства за закупуване на оборудване за руската армия.

Те са обвинени и в събиране на информация за разполагането на войски на НАТО в Полша по поръчение на руски гражданин.

По данни на службите тримата са се подготвяли и за саботажни действия, като са преминали обучение по боравене с огнестрелни оръжия, както и тактически бойни упражнения.

При доказване на вината им те може да получат присъди от най-малко осем години затвор. Полша е сред най-важните политически и военни съюзници на Украйна в отбраната ѝ срещу руската инвазия, която продължава вече пета година. Властите в Полша неведнъж са обвинявали разузнавателните служби на Русия и съюзника ѝ Беларус, че изпращат агенти в страната и вербуват саботьори.