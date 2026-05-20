Си Дзинпин и Владимир Путин заедно се срещнаха с журналисти

След своята среща на 20 май в Пекин китайският председател Си Дзинпин и руският президент Владимир Путин заедно се срещнаха с журналисти, съобщава КМГ.

Си Дзинпин посочи, че това е 25-ото посещение на президента Путин в Китай, което напълно демонстрира високото ниво и специалния характер на отношенията между Китай и Русия. „Току-що проведох задълбочени и ползотворни приятелски разговори с президента Путин и осъществихме стратегическа комуникация по редица важни въпроси. Подписахме съвместно изявление за по-нататъшно укрепване на всеобхватната координация и задълбочаване на добросъседско и приятелско сътрудничество. Освен това станахме свидетели на подписването на няколко важни документа за двустранно сътрудничество. Двете страни ще публикуват и съвместно изявление за застъпничество за многополюсен свят и нов тип международни отношения."

Си Дзинпин заяви още, че двете страни трябва да следват тенденцията на мир, развитие, сътрудничество и взаимна изгода, за да насърчават по-висококачественото развитие на отношенията между Китай и Русия. Той подчерта необходимостта от засилване на политическото взаимно доверие и стратегическата подкрепа между двете държави, както и от разширяване на взаимноизгодното сътрудничество в подкрепа на общото развитие и националното възраждане. По думите му е важно също да се задълбочи обменът между хората, за да се укрепи приятелството между двата народа за поколения напред, както и да се засили международното сътрудничество и координацията в реформата на глобалното управление. Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват своите отговорности на големи сили, да защитават авторитета на ООН, международната справедливост и правосъдие, както и да се противопоставят на едностранния натиск и действията, които обръщат хода на историята.

Путин заяви, че това посещение идва във важен момент, отбелязващ 25-ата годишнина от подписването на Договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Русия и Китай, който положи основите за всестранно развитие на двустранните отношения. В момента руско-китайските отношения са на безпрецедентно високо ниво, като двете страни последователно поддържат духа на взаимно уважение, равенство, взаимна помощ и взаимна подкрепа, насърчавайки непрекъснатото и задълбочено развитие на двустранното сътрудничество. Развитието на руско-китайските отношения има силен присъщ импулс, сътрудничеството между двете страни не е насочено срещу никоя трета страна и не е засегнато от геополитически промени.