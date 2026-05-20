Блокираха 657 банкови и крипто сметки при полицейска операция в Турция

Общо 657 банкови сметки и сметки с криптовалута са блокирани след операцията „PAYMIX-4“, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на информация от министъра на правосъдието Акън Гюрлек.

Операцията е проведена в седем турски окръга, като при нея са предприети действия срещу 61 заподозрени.

При операцията са конфискувани 12 коли, 30 жилища, 54 ниви с обработваеми земи.

Действията на разследващите са част от мерките срещу пране на пари в онлайн пространството.

„Борбата ни ще продължи без прекъсване, докато не унищожим до корен дигиталния и финансов тероризъм“, написа правосъдният министър на Турция в официалния си профил в мрежата „Ен Сосиал“.

Акън Гюрлек подчерта също така решителността на държавата при прекъсването на финансовите потоци и канали на организираните престъпни групи.

Операцията е проведена в координация между министерствата на правосъдието, вътрешните работи и финансите, а в действията по проследяване са участвали също така съдебни медици, експерти по киберсигурност и Организацията за разследване на финансови престъпления (MASAK).