Фон дер Лайен: Заплахите на Русия срещу балтийските държави са недопустими

1412
Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че руските заплахи към балтийските държави са напълно недопустими и ще се възприемат като заплаха срещу целия Европейски съюз, съобщиха Ройтерс и БТА. 

"Заплахи на Русия срещу нашите балтийски държави са абсолютно недопустими", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс. "Заплаха срещу една държава членка е заплаха срещу целия ни Съюз."

Тя допълни, че Русия и Беларус носят пряка отговорност за дроновете, които застрашават живота и сигурността на хората по източния фланг на ЕС.

Междувременно полският премиер Доналд Туск предупреди, че войната в Украйна може да доведе до ситуация, в която Полша и съюзниците ѝ в НАТО ще бъдат принудени да реагират твърдо срещу Русия. Той каза това, след като Литва издаде предупреждение за "въздушна опасност" заради дрон, навлязъл в литовското въздушно пространство.

"Искам отново да подчертая, а за щастие днес не съм единственият, който го казва, че войната между Украйна и Русия може скоро да доведе до ситуация, в която ще трябва да реагираме решително", заяви Туск на пресконференция.

