ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна ще подсили отбраната си на север срещу въз...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22886068 www.24chasa.bg

Ливанският премиер: Няма да се откажем от държавната власт и монопола си върху оръжията

944
Науаф Салам КАДЪР: Екс/@nawafasalam

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви днес, че неговото правителство действа последователно и „няма да отстъпи от нито едно свое решение“, като подчерта, че следва институционален подход за извеждането на Ливан от продължаващите кризи, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА. 

В изказване пред кувейтския вестник „Ал Анбаа“ (Al-Anbaa) Салам каза, че правителството остава ангажирано със Споразумението от Таиф (споразумение между политическите сили в Ливан за край на гражданската война - бел. ред.), националните принципи и поетите ангажименти в правителствената си програма.

Салам подчерта, че Ливан трябва да има „една държава, един закон и една армия“, като добави, че ограничаването на оръжията единствено до легитимните държавни сили е път без алтернатива за гарантиране на независимостта на държавата и предотвратяване на едностранни решения по въпросите на войната и мира.

Салам добави, че преговорите остават ключът към прекратяване на войната срещу Ливан и възстановяването на стабилността, растежа и следвоенното възстановяване на страната.

 

 

Науаф Салам КАДЪР: Екс/@nawafasalam

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)