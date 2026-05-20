Ливанският премиер: Няма да се откажем от държавната власт и монопола си върху оръжията

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви днес, че неговото правителство действа последователно и „няма да отстъпи от нито едно свое решение“, като подчерта, че следва институционален подход за извеждането на Ливан от продължаващите кризи, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

В изказване пред кувейтския вестник „Ал Анбаа“ (Al-Anbaa) Салам каза, че правителството остава ангажирано със Споразумението от Таиф (споразумение между политическите сили в Ливан за край на гражданската война - бел. ред.), националните принципи и поетите ангажименти в правителствената си програма.

Салам подчерта, че Ливан трябва да има „една държава, един закон и една армия“, като добави, че ограничаването на оръжията единствено до легитимните държавни сили е път без алтернатива за гарантиране на независимостта на държавата и предотвратяване на едностранни решения по въпросите на войната и мира.

Салам добави, че преговорите остават ключът към прекратяване на войната срещу Ливан и възстановяването на стабилността, растежа и следвоенното възстановяване на страната.