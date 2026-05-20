Потвърдено: Германия ще разположи система "Пейтриът" в югоизточната част на Турция

Турция заяви днес, че Германия ще изпрати една ракетна система "Пейтриът" за шест месеца от юни, за да замени друга такава система, разположена в Югоизточна Турция в рамките на мерките на НАТО за подсилване на противовъздушната отбрана на фона на войната в Иран, съобщава Ройтерс, цитирайки съобщение на турското Министерство на отбраната.

Информацията бе съобщена по-рано от германското издание „Берлинер Цайтунг“ и Анадолската агенция, които се позовават на германското Министерство на отбраната.

През март Анкара заяви, че една американска система "Пейтриът" е била разположена в Югоизточна Турция, близо до радарна база на НАТО, заради ракетни заплахи от Иран. Отбраната на НАТО свали четири балистични ракети, изстреляни от Иран по време на войната, напомня агенцията.

"В допълнение към испанската система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположена в момента в нашата страна, една от двете допълнителни системи "Пейтриът", разположени от НАТО заради конфликтите между САЩ, Израел и Иран, ще бъде заменена от германска система", посочи в съобщение турското Министерство на отбраната.

"Тази замяна се планира да завърши през юни и системата се очаква да остане оперативна за около шест месеца", посочи още институцията, като добави, че оценките на сигурността ще продължат в координация със съюзниците.

Турция, която има втората по големина армия в НАТО, през последните години предприе допълнителни стъпки, за да намали зависимостта си от външни доставчици в отбранителната индустрия, отбелязва Ройтерс. Въпреки усилията си обаче тя все още не разполага с всеобхватна противовъздушна отбрана и разчита на системи на НАТО, разположени в региона за подкрепа, пише БТА.