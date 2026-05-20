ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна ще подсили отбраната си на север срещу въз...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22886167 www.24chasa.bg

Потвърдено: Германия ще разположи система "Пейтриът" в югоизточната част на Турция

1356
Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

Турция заяви днес, че Германия ще изпрати една ракетна система "Пейтриът" за шест месеца от юни, за да замени друга такава система, разположена в Югоизточна Турция в рамките на мерките на НАТО за подсилване на противовъздушната отбрана на фона на войната в Иран, съобщава Ройтерс, цитирайки съобщение на турското Министерство на отбраната.

Информацията бе съобщена по-рано от германското издание „Берлинер Цайтунг“ и Анадолската агенция, които се позовават на германското Министерство на отбраната.

През март Анкара заяви, че една американска система "Пейтриът" е била разположена в Югоизточна Турция, близо до радарна база на НАТО, заради ракетни заплахи от Иран. Отбраната на НАТО свали четири балистични ракети, изстреляни от Иран по време на войната, напомня агенцията.

"В допълнение към испанската система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположена в момента в нашата страна, една от двете допълнителни системи "Пейтриът", разположени от НАТО заради конфликтите между САЩ, Израел и Иран, ще бъде заменена от германска система", посочи в съобщение турското Министерство на отбраната.

"Тази замяна се планира да завърши през юни и системата се очаква да остане оперативна за около шест месеца", посочи още институцията, като добави, че оценките на сигурността ще продължат в координация със съюзниците.

Турция, която има втората по големина армия в НАТО, през последните години предприе допълнителни стъпки, за да намали зависимостта си от външни доставчици в отбранителната индустрия, отбелязва Ройтерс. Въпреки усилията си обаче тя все още не разполага с всеобхватна противовъздушна отбрана и разчита на системи на НАТО, разположени в региона за подкрепа, пише БТА. 

Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)