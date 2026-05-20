Мадяр: Унгария иска да се поучи от Полша в областта на борбата с корупцията и еврофондове

Унгария разчита на опита на сегашното полско правителство в защитата на върховенството на закона, борбата с корупцията и достъпа до европейски фондове, за да преодолее проблемите в тези области, наследени след управлението на бившия премиер Виктор Орбан, заяви днес във Варшава унгарският министър-председател Петер Мадяр, цитиран от Франс прес.

"Правителството на премиера Доналд Туск се сблъска с аналогични проблеми, свързани с върховенството на закона, възстановяването на европейските фондове и тяхната ефективна употреба и борбата срещу корупцията. Аз силно разчитам на опита на премиера на Полша", каза Мадяр в полската столица, в рамките на първата си задгранична визита, откакто зае поста.

Той нарече Полша пример за страната си, съобщава БТА.

"Полша сега е средна сила и е по-силна от всякога", каза Мадяр след срещата си с Туск по-рано днес.

Унгария трябва да работи, за да следва примера на Варшава в развитието на инфраструктурата, икономиката и отбранителните си способности, подчерта той.

Туск похвали скорошната изборна победа на Унгария, която според него е знак за завръщането на Будапеща към европейската траектория, честността и истинската демокрация.

"Това е и знак за надежда за милиони хора в Европа и по света, че демокрацията, върховенството на закона, благоприличието и моралът в политиката не са загубени каузи", каза полският премиер.

След срещата във Варшава Мадяр подчерта и промяната на външната политика на страната си. "Украйна е жертва и има правото да се защитава с всички възможни средства, за да запази териториалната си цялост и суверенитет" и трябва да получи силни гаранции за сигурност – за разлика от предвидените в Будапещенския меморандум от 1994 г., категоричен бе той.

Унгарският премиер призова и за спешно спиране на огъня и посочи, че жертвите от руска страна са над един милион, а в Украйна също има много загубени човешки животи, включително на мирни граждани.

Полша – член на ЕС и НАТО – е един от най-близките политически и военни съюзници на Киев.

По време на управлението на Орбан Унгария се превърна в аутасйдер в ЕС със своите проруски и антиукраински позиции, отбелязва ДПА.

Днес следобед Мадяр ще пътува с Туск до родния му град Гданск, където ще разговаря с основателя на "Солидарност" и носител на Нобеловата награда за мир Лех Валенса.