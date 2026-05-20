Шпионски скандал с изтичане на информация разтърси кабинета на Силяновска

Възможна шпионска афера, свързана с кабинета на президента на Северна Македония, от вчера привлича вниманието на медиите и обществеността в страната.

Информацията най-напред съобщи вчера изданието „Свободен печат“, което твърди, че в редакцията е получен анонимен сигнал, подаден в Основна прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията, подписан от „група служители на МВР“, според който от компютрите в кабинета на президента са били копирани и декриптирани данни, за които се смята, че са били предназначени за чуждестранни разузнавателни служби.

Според информацията под подозрение е IT администратор в кабинета на президента, който се предполага, че е копирал, декриптирал и съхранявал поверителни данни и е бил свързан с разузнавателна служба. Споменати са и други служители в кабинета на Гордана Силяновска и Агенцията за разузнаване, за които, според изданието, има подозрения за евентуално участие в укриване на доказателства и дори високопоставени държавни служители, за които се твърди, че са настоявали президентът и прокуратурата да прекратят разследването.

Основната прокуратура за борба с организираната престъпност и корупцията е започнала предварително разследване в края на миналата година, но все още не е получила резултатите от поисканите експертни доклади от Министерството на вътрешните работи, пишат днес медиите в страната.

Според съобщението разследването е започнало на 18 декември миналата година, когато в сектор „Киберпрестъпления“ към МВР е получено съобщение, даващо индикации за незаконни дейности в кабинета на президента от 24 ноември 2025 г.

„Като част от процедурата, до Основния наказателен съд е подадено искане за издаване на заповед за претърсване на компютърната система, за да се определи съдържанието, което може да е било неоторизирано копирано от информационната система в администрацията на президента. Същевременно са издадени и заповеди за извличане на данни от лични и преносими компютри, предоставени на МВР от администрацията на президента“, казват от Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията.

В края на 2025 г. към МВР е подадено искане към сектор „Компютърни престъпления“ да направят анализ на извлечените доказателства, изпратено е искане и до Кабинета на президента на Северна Македония за предоставяне на копия от видеозаписите от охранителните камери, свързани със събитието и периода, в който то се е случило. В началото на годината от кабинета на президента са отговорили, че не разполагат с копия от видеонаблюдението, тъй като (...) за обработката и съхранението на записите е отговорно МВР.

„До този момент МВР все още не е предоставило уведомление за предприети действия относно предоставянето на копия от видеонаблюдението“, цитират медиите съобщението от прокуратурата.

От МВР твърдят, че сектор „Киберпрестъпления“ работи по искания, получени от Прокуратурата за разследване на корупцията и корупцията, подадени на 12.02.2026 г. и 25.03.2026 г., които изискват анализ на електронни доказателства.

"В ход е анализ на всички електронни доказателства, извлечени от иззетото оборудване. Отбелязваме, че става въпрос за по-голямо количество електронни доказателства, което изисква по-дълъг период от време. Анализът е в заключителната си фаза и в предстоящия период всички доказателства ще бъдат представени на Прокуратурата за разследване на корупцията и корупцията", е казва в съобщение от МВР, цитирано от медиите в страната.

Попитан за случващото се, премиерът на страната Християн Мицкоски заяви, че не иска да го коментира, защото според него случаят е дело на „шпионска измет на обществото“ - структури, от кабинетите на бивши политици, а Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията, ръководена от Ислам Абази, по думите му е създала паника в обществото.

„Това е шпионска измет на обществото, структури от миналото, които са били в кабинетите - като гризачи - на някои бивши политици, президенти, премиери и т.н. и се представят като „група служители”, изпращайки анонимни писма до прокуратурата. Разбира се, Ислам Абази е готов да изтича веднага и да създаде паника в обществото, че нещо се случва. Не бих коментирал тези гризачи, защото мисля, че трябва да ги забравим”, заяви Мицкоски в отговор на журналистически въпрос днес след посещение в община Гьорче Петров.