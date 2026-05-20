Иран още не е решил дали да изпрати външния си министър в Съвета за сигурност на ООН

Иран не е решил все още дали външният му министър Абас Арагчи ще участва в заседанието на Съвета за сигурност на ООН на 26 май, заяви днес пред ИСНА говорителят на дипломатическото ведомство на Техеран Есмаил Багаи, предадоха Ройтерс и БТА.

"Като се има предвид ротационното председателство на Китай в Съвета за сигурност на ООН и плана му да организира извънредно заседание на външните министри по въпроси, свързани с международния мир и сигурност, външният министър на нашата страна също беше поканен да участва в това заседание", каза Багаи.