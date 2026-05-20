Русия узакони свалянето на дронове над петролни платформи в Каспийско море

Дрон Снимка: Пиксабей

Съветът на Федерацията – горната камара на руския парламент - одобри днес закон, позволяващ украински и други вражески дронове да бъдат сваляни над петролни и газови платформи в руския сектор на Каспийско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на руската агенция Интерфакс.

Втората по големина компания за добив на петрол в Русия – „Лукойл“ – добива суровината в два големи проекта в Каспийско море – находищата "Филановски" и "Корчагин", които неколкократно бяха атакувани от руски дронове.

Украйна засили атаките си по руските енергийни обекти като част от усилията си да отслаби руската икономика и да попречи на снабдяването на руските войски в Украйна.

Според бележка на уебсайта на парламента дроновете представляват една от най-сериозните заплахи за руските икономически интереси в Каспийско море.

„Приемането на съответния федерален закон ще даде възможност за премахване на правния вакуум и за прилагане на необходимите мерки за антитерористична защита на подобни обекти, без да бъдат засегнати корабоплаването и риболова“, пише в бележката, цитирана от БТА. 

