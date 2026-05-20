Арестуваха двойка в Германия по подозрения за шпионаж в полза на Китай

Германските власти арестуваха семейна двойка, заподозряна в шпионаж в полза на Китай, съобщиха федералните прокурори, цитирани от ДПА и БТА.

Двамата арестувани, които са германски граждани, са обвинени в това, че са поддържали контакти с учени от германски университети и изследователски институти, с цел да получат научна информация за високотехнологични разработки с потенциално военно приложение, се казва в изявление на Федералната прокуратура в Карлсруе.

Според разследващите заподозрените са проявявали интерес към преподаватели и учени в областта на авиационното и космическото инженерство, компютърните науки и изкуствения интелект. При контактите си с академичните среди двамата понякога се представяли за преводачи, а в други случаи за служители на автомобилен производител.

"Някои учени са били примамвани да пътуват до Китай под претекст, че ще изнасят платени лекции пред обикновена аудитория", посочват прокурорите. "В действителност лекциите са били изнасяни пред представители на държавни отбранителни компании."

Двамата заподозрени трябваше да се явят днес на дело във Федералния върховен съд на Германия, което да разгледа искането за предварителното им задържане.

Прокуратурата уточни, че полицейски акции, свързани със случая, са се състояли едновременно в няколко германски провинции, сред които Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Бранденбург, Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия. Действията обаче са били предприети по отношение на лица, разглеждани в качеството на свидетели, а не за издирване на други заподозрени.

Претърсени са жилищата и работните места на арестуваните в Мюнхен. Разследването се води от Баварската криминална полиция в сътрудничество с германската служба за вътрешно разузнаване.