Украйна ще подсили отбраната си на север срещу възможни сценарии за руска офанзива

Русия разполага с пет сценария за разширяване на войната си срещу Украйна през северната част на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той добави, че Украйна ще укрепи силите си в района, за да бъде готова да реагира.

"Подготвяме отговори на всеки възможен ход на вражеските действия – ако руснаците наистина се осмелят да разширят агресията си", заяви той в Екс.

Зеленски предупреди, че Русия може да използва територията на Беларус. Той отбеляза също, че Киев подготвя допълнителни дипломатически мерки срещу Минск.