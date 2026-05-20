Ердоган: Турция работи по нови модели, които да ускорят разпускането на ПКК

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че институциите на Турция полагат интензивни усилия по нови модели за ускоряване на разпускането на Кюрдската работническа партия (ПКК), съобщава англоезичното издание "Хюриет дейли нюз", цитирано от БТА.

В седмичното си обръщение към парламентарната група на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) Ердоган представи днес актуална информация за процеса по разоръжаване и разпускане на ПКК в съответствие с обявеното миналата година от групировката решение за това.

"Ние сме искрено решени да осъществим проекта си "Турция без тероризъм", който считаме за едно от най-големите ни постижения, със здрав разум и предпазливост. Съответните институции на държавата ни работят усилено върху различни модели, които биха ускорили разпускането на терористичната организация", заяви Ердоган и добави, че би искал въпросът за тероризма да бъде премахнат от дневния ред на страната възможно най-скоро.

Това изявление президентът направи няколко дни, след като неговият съюзник в управлението, лидерът на Партията националистическото действие (ПНД) Девлет Бахчели, предложи на Абдуллах Йоджалан, историческия лидер и основател на ПКК, който е в затвора, да бъде предоставен нов статут с оглед на продължаването на разоръжаването на ПКК.

Бахчели подчерта ролята, която Йоджалан играе от началото на процеса, започнал в края на 2024 г. с призива му към кюрдските бойци да сложат оръжие и да прекратят въоръжения конфликт с турската държава.

В изказване след заседание на кабинета на 18 май Ердоган припомни, че продължилата десетилетия наред борба на Турция срещу ПКК е струвала около 2 трилиона долара и че разпределянето на тези средства в други области ще допринесе допълнително за растежа и развитието на Турция.

През май м.г. ПКК обяви, че се разпуска и слага край на въоръжената си борба с Турция, която води от 1984 г. и която е отнела живота на повече от 40 000 души.