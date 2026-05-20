Вучич ще присъства на срещата на върха ЕС-Западни Балкани

Теодора Енчева, БТА

Александър Вучич СНИМКА: X

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е решил да присъства на срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която ще се проведе в град Тиват, Черна гора, в началото на юни, предава РТС .

Вучич добави, че е взел това решение, след като е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В края на април черногорският президент Яков Милатович и председателят на Европейския съвет Антонио Коща отправиха съвместна покана до лидерите на ЕС и страните от Западните Балкани за участие в срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която тази година ще се състои на 5 юни в черногорския град Тиват.

В поканата се подчертава, че срещата на върха представлява исторически момент, тъй като за първи път се организира в Черна гора, с което страната влиза в ролята на домакин на една от най-важните политически и стратегически срещи между Европейския съюз и Западните Балкани. С това Черна гора потвърждава позицията си на доверен партньор и активен участник в европейския процес, както и на мост между региона и Европейския съюз.

Миналата година, белязана от масови антиправителствени протести в Сърбия, Вучич отказа в последния момент да присъства на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел, след като стана ясно, че сред страните членки няма консенсус за отварянето на Клъстър 3 от процеса по присъединяване на Сърбия към ЕС.

 

