Евродепутати обсъдиха ефективността на системата за търговия с въглеродни емисии

Ефективността на европейската система за търговия с въглеродни емисии (СТЕ) и отражението ѝ върху икономиката и конкурентоспособността на ЕС станаха обект на дебати в Европейския парламент, поискани днес от италианския евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти Никола Прокачини.

Евродепутатите поставиха на дневен ред въпроса дали СТЕ продължава да бъде ефективен инструмент за декарбонизация или по-скоро се превръща в тежест за европейската индустрия и домакинствата на фона на високите цени на горивата и засилената глобална конкуренция.

"Тази система налага своеобразен данък върху въглеродните емисии. Тя бе създадена в епоха на зелени политически утопии, които са в разрез с днешната реалност. Можехме да се ангажираме по-конкретно към климатичните промени с инвестиции в ресурси и в защитата на гражданите на ЕС. Вместо това жертвахме икономическия растеж на Европа и подкрепата за най-уязвимите", заяви Прокачини.

Италианският евродепутат се застъпи за пълно преразглеждане на СТЕ, като подчерта, че сегашната система застрашава жизнеспособността на европейската икономика.

Неговите думи бяха подкрепени от френския евродепутат от групата на Патриоти за Европа Жордан Бардела, който призова за "интелигентен протекционизъм" спрямо Китай. По неговите думи този протекционизъм ще се изразява в изграждането на самостоятелни производствени капацитети на държавите членки.

От другата страна на дебата германският евродепутат от групата на Зелените - Европейски свободен алианс Михаел Блос защити функционирането на СТЕ, като изтъкна, че истинският фактор за повишаването на цените на енергията са изкопаемите горива. Той подчерта необходимостта Европа да инвестира в собствено производство на възобновяема енергия и посочи Испания като пример за държава, която плаща по-ниски цени на електроенергията, тъй като вече е развила достатъчно добра инфраструктура от възобновяеми енергийни източници.

Независимият български евродепутат Елена Йончева призова за „сериозна климатична политика, която не трябва да наказва европейската индустрия, работниците и енергийната сигурност“. Тя подчерта, че европейските компании плащат значително по-високи цени за електроенергия в сравнение с американските си конкуренти, а за страни като България преходът трябва да остане реалистичен и съобразен с националните особености.

СТЕ е най-големият световен пазар за търговия с въглеродни квоти, действащ на територията на ЕС, който цели намаляване на емисиите на парникови газове в страните членки.

Дебатът в Европейския парламент се проведе на фона на новото предложение на Европейската комисия за актуализиране на референтните стойности по СТЕ за периода 2026–2030 г., които ще определят нивото на безплатните квоти за европейската индустрия.