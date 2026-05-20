Путин и Си вечеряха патица по пекински на фона на музика от китайска опера и "Лебедово езеро"

Путин е на посещение в Пекин. Снимка Ройтерс

На гостите на тържествения прием по случай визитата на президента на Русия Владимир Путин в Китай бяха сервирани ястия от азиатската и европейската кухня, докато ги развличаха с мелодии от руската и китайската класика, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

За начало на гостите бяха предложени разнообразни студени предястия (на руски "закуски"), супа от скариди, говеждо със сос от боб, патица по пекински, юфка Фуджоу, тиквени сладкиши и плодове, отбеляза Ройтерс.

Блюдата бяха придружени с вино Каберне Совиньон "Greatwal" от 2009 г. и Шардоне "Changyu" от 2016 г.

Програмата включваше комбинация от китайски и руски класически музикални произведения, изпълнени от военния оркестър на Народната освободителна армия на Китай, включително мелодия от пекинската опера "Една незабравима вечер" и танца на малките лебеди от "Лебедово езеро" на Пьотър Чайковски.

