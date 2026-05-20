Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предложи "нов път" за кубинците

Американският държавен секретар Марко Рубио днес предложи "нов път" за кубинците във видеообръщение, адресирано директно към населението на острова, в което обвинява комунистическите лидери в кражби, корупция и репресии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Обръщението, изнесено на испански език и споделено в социалните мрежи, беше публикувано в момент, когато министерството на правосъдието на САЩ се готви да обяви днес повдигането на обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро, който е на 94 години.

"Президентът Тръмп предлага нов път между Съединените щати и една нова Куба (...) където вие наистина имате възможността да изберете кой управлява вашата страна и да гласувате за смяната му, ако той не си върши работата добре", каза Рубио в посланието, което според АФП граничи с призив за бунт.

"Днес Куба не се контролира от някаква "революция"; Куба се контролира от ГАЕСА", продължи той, имайки предвид държавната компания, контролирана от военните, която според него "има активи на стойност 18 милиарда долара и контролира 70% от кубинската икономика".

"Те печелят от хотели, строителство, банки, магазини и дори от парите, които вашите близки ви изпращат от Съединените щати: всичко, абсолютно всичко, минава през ръцете им", каза Рубио.

Държавният секретар напомни за предложението за 100 млн. долара американска помощ, която да бъде разпределена чрез християнски благотворителни организации.

Призивът на Рубио идва на фона на силно напрежение между Вашингтон и Хавана и на икономическа и енергийна криза на карибския остров, след като на 28 януари Доналд Тръмп подписа указ, с който заплаши да наложи мита върху държавите, продаващи петрол на Куба, отбелязва АФП.

Обвинението срещу Раул Кастро се основава на дело от 1996 г., когато бяха свалени два граждански самолета, пилотирани от опоненти на Фидел Кастро.

Раул Кастро, който наследи брат си Фидел като президент на Куба, започна историческо сближаване със Съединените щати през 2015 г. по времето на президента Барак Обама, което впоследствие беше поставено под въпрос от Тръмп, припомня Франс прес.