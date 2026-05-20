Тайланд отмени 60-дневното безвизово пътуване за туристи

Тайланд отменя въведена само преди две години регулация, позволяваща на туристите да пребивават до 60 дни в страната, без да им е нужна входна виза, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Кабинетът реши да се върне към предишните правила за достъп. В бъдеще посетители от 54 държави ще могат да пребивават в страната само 30 дни без виза, съобщи днес в. „Банкок Пост", позовавайки се на правителството.

Правилото за 60 дни беше въведено през юли 2024 г., за да се стимулира жизненоважният туристически сектор след пандемията от КОВИД-19.

Според правителството обаче облекчаването на правилата е довело и до проблеми. Властите съобщиха за увеличаване на случаите на чужденци, които са се възползвали от възможностите за удължен престой, за да извършват незаконен бизнес или да живеят постоянно в страната.

Министърът на туризма Сурасак Панчароенворакул заяви, че решението ще бъде препратено до съответните органи. МВнР заяви, че промените ще влязат в сила 15 дни след публикуването им в тайландския държавен вестник.