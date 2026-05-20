Магазините в Англия под натиск да замразят цените на основни храни

Британското правителство се готви за още по-тежки времена и смекчи санкции срещу руския петрол

Британското правителство обяви няколко мерки в опит да забави растящите разходи за живот във Великобритания заради световната криза с горивата.

То смекчи част от санкции срещу Русия, въведени заради войната в Украйна. Целта е да се позволи внос на дизел и реактивно гориво от руски суров петрол, който се рафинира в други страни. Мярката влиза в действие незабавно и ще действа за неопределено време, като периодично ще се преразглежда дали продължава да е необходима. Това се случва на фона на опасения от

недостиг в Европа на авиационно гориво

от следващия месец, ако конфликтът в Близкия изток продължи да блокира глобалните доставки на керосин.

Британските власти заявиха, че общите санкции срещу Русия са станали по-строги, но е необходима допълнителна гъвкавост. Подобен ход от страна на САЩ през март беше широко критикуван в Европа, включително и от британския премиер Киър Стармър. В сряда обаче той обяви, че промяната се налага, за да се защитят потребителите в Обединеното кралство, и тя е част от нов пакет със санкции срещу Русия.

Цените на керосина са се увеличили почти двойно след началото на войната в Иран, а на горивата по бензиностанциите в Англия – с над 25%. Литър бензин се продава за 1,58 паунда, или 1,83 евро, а дизелът трайно е над 2 евро. Това се отразява вече и в цените на някои стоки от първа необходимост.

Затова представители на британското правителство се срещнаха с шефовете на големи хранителни вериги в страната и ги помолиха да ограничават поскъпването на основни храни като яйца, хляб и мляко. В замяна те ще им осигурят облекчаване на някои изисквания,

свързани с въвеждане на екологични опаковки

и допълнителни данъци за нездравословни храни. Засега магазините са призовани доброволно да замразят цените, въпреки че местната власт в Шотландия се закани законово да ограничи поскъпването на 50 стоки от първа необходимост.

“Мисля, че цялата идея е пълна глупост. Това мирише на държавен контрол, идиотско е, опасно е и никога няма да проработи”, коментира пред Би Би Би Стюарт Роуз, който е бивш изпълнителен директор на популярната британска верига Marks and Spencer.

Британският консорциум за търговия на дребно, който представлява супермаркетите, пък определи идеята като

“контрол на цените в стил 70-те години

на миналия век” и прогнозира, че реализирането ѝ ще принуди търговците на дребно да продават стоки на загуба.

“Обединеното кралство има най-достъпните цени на хранителни стоки в Западна Европа благодарение на ожесточената конкуренция между супермаркетите”, заяви директорът на съсловната организация Хелън Дикинсън. Според бранша правителството трябва да намали някои данъчни тежести, ако иска наистина на укроти растящите цени. Негови представители изтъкнаха, че повишаването на минималната заплата и на осигурителните вноски, плащани от работодателите, също е увеличил разходите във веригите за доставки на храни, а не само горивата.

Спорът за въвеждане на таван на цените на основни стоки идва в момент, в който британският финансов министър даде на надзорния орган за защита на потребителите повече правомощия за справяне с необоснованите поскъпвания. Комисията по конкуренция и пазари вече ще може да “посочва и опозорява” фирми, които са променили маржовете си в отговор на икономическата криза. Тя ще получи и нови, бързи правомощия за разследване, за да идентифицира

компании, които неправомерно увеличават цените

“Когато глобалните събития повишават разходите, работещите семейства го усещат първи. Няма да толерирам никой, който се възползва от кризата, за да спечели бързо пари от гърба на трудолюбивите хора”, заяви финансовият министър Рейчъл Рийвс.