Тръмп погва брата на Фидел Кастро 30 г. след фатален авиоинцидент (Обзор)

Аудиозапис май стои в основата на обвинение в убийство срещу бившия кубински лидер

11-минутен таен аудиозапис на висши кубински служители, попаднал преди десетилетия в ръцете на американското разузнаване, е възможно да стои в основата на очаквани обвинения срещу Раул Кастро - бившия кубински президент и брат на диктатора Фидел Кастро, разкри USA Today.

Наказателното обвинение срещу 94-годишния Кастро е свързано с инцидент от 24 февруари 1996 г., при който кубински изтребители МиГ-29 свалиха два граждански самолета на активистката организация “Братя на спасението” и убиха четирима души. Изгнаническата кубинска група, базирана в Маями, е основана в началото на 90-те години от Хосе Басулто - кубински американец, който казва, че е бил участник в инвазията в Залива на прасетата - провалилата се операция, спонсорирана от ЦРУ, за свалянето на Фидел Кастро от власт през 1961 г. В деня на атаката самият Басулто също пилотира трети самолет, като обаче успява да се спаси.

През годините Басулто е обяснявал, че “Братя на спасението” е извършвала полети над водите между Флорида и Куба, за да помогне на хиляди хора, избягали от острова с импровизирани салове. Кубинецът е признавал, че организацията се е опитвала да помага и на противниците на Кастро. В същото време кубинските власти неведнъж са обвинявали групата на Басулто в нарушаване на въздушното пространство и разпространяване на листовки срещу Кастро - действие, определено за “незаконно и провокативно”. Наред с това Хавана твърдеше още, че от “Братя на спасението” са се опитвали

да взривят електрическа инфраструктура

За тези обвинения се смята, че са дошли от бивш член на организацията, който се върнал в Куба през 1996 г.

В месеците преди свалянето на самолета американските федерални власти изразили загриженост за неразрешените полети над Куба и предупредили Басулто. Това разкриват разсекретени документи, публикувани преди дни от Архива за национална сигурност на университета “Джордж Вашингтон”. Един служител на Федералната авиационна администрация дори написал през януари 1996 г.: “В най-лошия случай някой ден кубинците ще свалят един от тези самолети”.

В интервюта след фаталния инцидент Басулто е обяснявал, че не е имал намерение да разпръсква листовки над Хавана. Запитан дали организацията му е нарушила кубинския суверенитет, той е категоричен: “Аз не съм чужденец там. Този суверенитет принадлежи на народа на Куба, а не на владетеля, аз не нарушавам суверенитета на моята страна само за това, че съм там”.

През 1996 г. Раул Кастро е военен министър, като се твърди, че именно той е разпоредил свалянето на самолетите на “Братя на спасението”. Очакваше се от администрацията на Доналд Тръмп да обявят това в сряда като част от обвинението в убийство срещу кубинеца. Въпросният 11-минутен аудиозапис обаче не потвърждава 100%, че Кастро е виновен. В разсекретена кореспондеция между американски разузнавачи и властите първите посочват, че не са сигурни

дали на записа се чува гласът на Кастро

Аудиото започва така: “Казах на пилотите на МиГ да ги свалят над кубинска територия, но те (“Братя на спасението”) прелитаха над Хавана и си тръгваха... с ракетите въздух-въздух над града ще падат огнени кълба. Е, свалете ги в морето, когато се появят отново”.

Инцидентът води до това президентът Бил Клинтън да подпише закона “Хелмс - Бъртън”, с който бе узаконено ембаргото срещу Куба, което е в сила и до днес. Наред с това датата 20 май е символична - на този ден през 1902 г. Куба официално получава независимостта си от Испания, а САЩ прекратяват военната си окупация на острова. Сега обаче Тръмп се стреми към смяна на режима в Куба, където комунистите са на власт, откакто Фидел Кастро поведе революцията през 1959 г. Макар че Хавана официално не е коментирала обвиненията срещу Раул Кастро, преди дни външният министър Бруно Родригес отбеляза: “Въпреки (американското) ембарго, санкциите и заплахите за употреба на сила, Куба продължава по пътя на суверенитета си към социалистическото си развитие”.

Пенсионираният професор по кубински изследвания Анди Гомес подчерта, че обвиненията срещу Кастро са по-скоро символични, тъй като ако САЩ търсеха истинско правосъдие, това би включвало дело, което да се води на американска земя.

