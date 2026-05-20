Частични парламентарни избори ще има във Великобритания на 18 юни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изборите за депутатско място в британския парламент, за което се очаква да се кандидатира евентуалният претендент за лидерския пост в Лейбъристката партия Анди Бърнам, ще се състоят на 18 юни, съобщи в официално известие днес местният съвет в Северна Англия, цитиран от Ройтерс и БТА.

Бърнам, смятан за възможен съперник на изпитващия сериозен натиск премиер Киър Стармър, ще трябва да спечели мястото в избирателния район Мейкърфийлд край Манчестър, преди да се кандидатира официално за лидерския пост.

Той е изправен пред сериозна конкуренция от страна на популистката партия „Реформирай Обединеното кралство", водена от Найджъл Фараж.

Лейбъристката партия на Стармър се представи слабо на местните избори през май, което накара значителна група депутати от партията да го призоват да се оттегли.

Мнозина от тях виждат в Бърнам, настоящ кмет на Манчестър и привърженик на по-ляв политически подход, човека, способен да възстанови позициите на партията.

Друг възможен кандидат е бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, който подаде оставка, заявявайки, че е изгубил доверие в министър-председателя.