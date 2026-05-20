В САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро

Раул Кастро КАДЪР: Екс/@Osint613

В САЩ повдигнаха обвинения срещу бившия кубински президент Раул Кастро, съобщи днес пред Ройтерс висш представител на администрацията на президента Доналд Тръмп. Тази стъпка бележи ескалация в кампанията на Вашингтон за натиск срещу комунистическото правителство на карибския остров, отбелязва агенцията.

Министерството на външните работи на Куба не отговорило за момента на искането за коментар.

Обвинението идва в момент, в който Доналд Тръмп настоява за смяна на режима в Куба, където комунистите на Кастро са на власт, откакто покойният му брат Фидел Кастро поведе революция през 1959 г.

"Америка няма да толерира държава извън закона, от която действат враждебни чуждестранни военни, разузнавателни и терористични операции само на деветдесет мили от американската родина", заяви Тръмп в изявление по-рано днес.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви в понеделник, че островът не представлява заплаха.

Очаква се обвиненията срещу 94-годишния Раул Кастро да се основават на инцидент от 1996 г., при който кубински изтребители свалиха самолети, управлявани от група кубински емигранти, съобщи пред Ройтерс миналата седмица представител на министерството на правосъдието на САЩ.

САЩ на практика наложиха блокада срещу Куба, като заплашиха със санкции държавите, които я снабдяват с гориво, което доведе до прекъсвания на електрозахранването и задълбочи най-тежката криза в страната от десетилетия, съобщи БТА. 

Роден през 1931 г., Раул Кастро беше ключова фигура редом с по-големия си брат в партизанската война, която свали подкрепяния от САЩ диктатор Фулхенсио Батиста. Той помогна за отблъскването на организираната от САЩ инвазия в Залива на свинете през 1961 г.

Бил е министър на отбраната на Куба, преди да поеме президентския пост през 2008 г., след като брат му се разболя. Фидел почина през 2016 г.

Раул Кастро се оттегли от президентския пост през 2018 г., но остава влиятелна фигура в кубинската политика.

