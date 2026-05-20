В Австрия разследват предполагаемите човешки сафарита в Сараево

Австрийски прокурори разследват двама души, за които се подозира, че са участвали в т. нар. „човешки сафарита“ по време на войната в Босна през 90-те години на миналия век, предаде ДПА.

Министерството на правосъдието във Виена потвърди днес, че от 25 април се води предварително разследване срещу „австрийски гражданин и все още неустановен извършител“.

Твърди се, че по време на войната в Босна (1992-1995 г.) богати мъже от Европа са плащали хиляди долари да стрелят по цивилни в обсадено Сараево от сръбските позиции. Слухове за предполагаемия „снайперски туризъм“ се носят в Сараево от години, но все още няма публикувани каквито и да било категорични доказателства, пише БТА.

В момента и в Италия се води разследване след сигнал на писателя Ецио Гавацени. Прокуратурата в Милано започна разследване по подобрение за няколко убийства от неизвестни извършители.

В края на миналата година сръбският президент Александър Вучич отхвърли обвиненията, че е имал роля в престъпленията отпреди повече от 30 години.

„Никога не съм чувал за сафарита. Никога не съм носил снайпер“, заяви Вучич в предаване в проправителствен портал.

Във видеозапис Вучич, който тогава е последовател на сръбския националист и осъден за военни престъпления Воислав Шешел, може да бъде видян за кратко на сръбска снайперистка позиция, от която се вижда босненската столица. От записа не става ясно дали е бил въоръжен.

Повече от 10 000 души умират по време на обсадата на Сараево от части на босненските сърби на бившата армия на Югославия и паравоенни групировки. Тогава мнозина биват убити от снайперисти, които стрелят безразборно по хората от високи сгради или от околните възвишения.