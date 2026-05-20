Руски Су-35 опасно пресекли пътя на британски разузнавателен самолет над Черно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британското министерство на отбраната съобщи, че миналия месец два руски военни самолета "многократно и опасно" са пресекли пътя на невъоръжен разузнавателен самолет на Кралските военновъздушни сили (RAF) над Черно море.

Руски изтребител Су-35 се е приближил до наблюдателния самолет Rivet Joint, достигайки разстояние, достатъчно близко, за да задейства аварийните му системи и да деактивира автопилота му.

Освен това изтребител Су-27 е извършил шест прелитания пред самолета на RAF, приближавайки се на разстояние от шест метра от носа му, съобщава Би Би Си.

Министърът на отбраната Джон Хийли похвали изключителния професионализъм на екипажа на RAF по време на "неприемливите" руски прелитания, които според британското министерство на отбраната са най-опасната руска акция от 2022 г. насам, когато пилот изстреля ракета по Rivet Joint над Черно море.

Самолетът Rivet Joint е извършвал рутинен международен полет с цел подпомагане на сигурността на източния фланг на НАТО.

„Този инцидент е поредният пример за опасно и неприемливо поведение на руски пилоти спрямо невъоръжен самолет, опериращ в международното въздушно пространство. Тези действия създават сериозен риск от инциденти и потенциална ескалация. Този инцидент няма да попречи на ангажимента на Обединеното кралство да защитава НАТО, нашите съюзници и нашите интереси от руската агресия", посочва Хийли.

Британските министерства отбраната и външните работи призоваха руското посолство да осъди инцидента.