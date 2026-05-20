ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътувания и лични срещи в изложбата на Силвия Бого...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22888689 www.24chasa.bg

Украйна обсъдила с Великобритания санкциите срещу Русия

1216
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е влязла в контакт с Великобритания и е сигнализирала по "чувствителния" въпрос за санкциите срещу Русия, като се надява обсъжданията да продължат тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Въпросът си остава много чувствителен [...] Ние изпратихме на Лондон нашите сигнали по темата", каза държавният глава в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията. "Очакваме, че всичко ще бъде обсъдено на двустранно равнище тази седмица", добави той.

Зеленски не спомена директно решението на Великобритания да продължи да допуска внос на дизел и керосин от руски петрол от трети страни, но посочи, че налагането на санкции от страна на съюзниците на Киев са най-ефективното средство на влияние върху Русия.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)