Украйна обсъдила с Великобритания санкциите срещу Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че Украйна е влязла в контакт с Великобритания и е сигнализирала по "чувствителния" въпрос за санкциите срещу Русия, като се надява обсъжданията да продължат тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Въпросът си остава много чувствителен [...] Ние изпратихме на Лондон нашите сигнали по темата", каза държавният глава в традиционното си вечерно видеообръщение към нацията. "Очакваме, че всичко ще бъде обсъдено на двустранно равнище тази седмица", добави той.

Зеленски не спомена директно решението на Великобритания да продължи да допуска внос на дизел и керосин от руски петрол от трети страни, но посочи, че налагането на санкции от страна на съюзниците на Киев са най-ефективното средство на влияние върху Русия.