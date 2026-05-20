Един е убит, а двама - ранени при руска атака срещу Днепропетровска област

Един човек е убит, а двама са ранени в резултат на руски атаки в Днепропетровска област (Източна Украйна), написа в "Телеграм" ръководителят на областната държавна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ.

Ханджа посочи, че руските сили са атакували четири района в областта близо 30 пъти с дронове и авиобомби.

В Камянски район са повредени предприятие, къща и инфраструктурни съоръжения.

В Никопол, както и в Червоногригоровска, Покровска и Марганецка община в Никополски район, са повредени инфраструктура, предприятие, детска градина и къща. Жена на 46 години е била убита, пише БТА.

В Межовска и в Покровска община в Синелниковски район са повредени домове. Жена на 63 години е ранена и хоспитализирана.

В Криворожки район руснаци са атакували Зеленодолска и Гречаноподивска община. Повредена е инфраструктура, а 56-годишен мъж е ранен. Той е получил амбулаторно лечение.

Както съобщи Укринформ по-рано, къщи и склад за хранителни стоки в град Днепър са били повредени при руско нападение тази нощ. Двама души са убити, а шестима други са ранени.

В резултат на нападението няколко населени места в Днепропетровска област останаха без електричество, гласи изявление на украинската електрическа компания DTEK, публикувано в Телеграм.

„Днепропетровска област: врагът атакува енергиен обект на DTEK. Поради вражески обстрел 39 населени места останаха без електричество“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че енергетиците са започнали аварийни ремонтни и възстановителни работи веднага щом ситуацията със сигурността го е позволила. Електричеството вече е възстановено в 19 населени места в областта.

Както Укринформ съобщи, руснаци са атакували енергиен обект в Одеса тази нощ.