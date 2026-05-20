Тръмп: Mоже да се наложи да ударим Иран още по-силно, а може би не

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да се наложи Вашингтон да удари Иран още по-силно, но ще изчака и ще види дали ще бъде постигнато споразумение, повтаряйки реториката под наслов „или/или“, която използва, откакто обяви прекратяване на огъня преди шест седмици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

„Ще видим какво ще се случи“, каза Тръмп по време на церемонията по дипломирането в Академията на бреговата охрана на САЩ в Ню Лондон, щата Кънектикът. 

„Ударихме ги много силно. Може да се наложи да ги ударим още по-силно, а може би не“, заяви Тръмп.

„Няма да позволим на Иран да има ядрено оръжие. Много е просто“, подчерта американският президент в речта си пред кадетите.

Той посочи, че военната мощ на Иран до голяма степен е изчезнала и единственият въпрос е дали САЩ ще се върнат, за да „довършат работата“, или Иран ще подпише споразумение.

„Всичко изчезна. Военноморските им сили ги няма. Военновъздушните им сили ги няма. Почти всичко. Единственият въпрос е дали ще отидем и ще го довършим? Ще подпишат ли документ? Да видим какво ще се случи“, каза той.

Днес по-рано Тръмп заяви, че преговорите с Иран са в последния етап, като същевременно предупреди за „допълнителни атаки, освен ако Иран не се съгласи на сделка за ядрената си програма“.

В речта си президентът на САЩ изтъкна, че китайският президент Си Цзинпин уважава американските военни.

Той посочи и че венецуелският петрол се доставя до американски рафинерии в щатите Тексас, Луизиана и Аляска, рекламирайки засиленото присъствие на САЩ в енергийния сектор на Венецуела.

