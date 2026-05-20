САЩ: Превзехме петролен танкер под ирански флаг в Оманския залив

Американската армия обяви днес, че вчера е превзела петролен танкер под ирански флаг в Оманския залив, заподозрян в опит за заобикаляне на блокадата на САЩ на иранските пристанища, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Военните добавиха, че са отклонили общо 91 кораба, за да наложат блокадата.

„Морски пехотинци (...) се качиха на борда на "Селестиал сий" (M/T Celestial Sea - бел. ред.), търговски петролен танкер под ирански флаг, в Оманския залив, заподозрян в опит за нарушаване на американската блокада, като се насочи към иранско пристанище“, обясни Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), добавяйки, че корабът е бил претърсен и е променил курса си.