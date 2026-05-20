Техеран: Размяната на съобщения със САЩ продължава с посредничеството на Пакистан

Размяната на съобщения между Иран и САЩ на базата на предложението в 14 точки на Техеран за споразумение продължава, като министърът на вътрешните работи на Пакистан е в Иран, за да помогне за улесняването на комуникацията, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс и БТА.

Същевременно Иран се стреми да установи механизъм с Оман за гарантиране на дългосрочна сигурност в Ормузкия проток, каза Багаи пред иранската държавна телевизия.

Той посочи, че Техеран е готов да разработи протоколи за безопасен корабен трафик в сътрудничество с други крайбрежни държави, без да предоставя допълнителни подробности.

Техеран до голяма степен затвори Ормузкия проток за всички кораби, освен за своите, откакто войната със САЩ и Израел започна в края на февруари, причинявайки най-голямата пауза в световните енергийни доставки в историята. САЩ отговориха миналия месец със собствена блокада на иранските пристанища.