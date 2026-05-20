Ердоган изрази пред Тръмп задоволството си от удължаването на примирието с Иран

Турският президент Реджеп Ердоган е изразил пред американския президент Доналд Тръмп задоволството си от удължаването на временното примирие с Иран. Това става ясно от информация за телефонен разговор между двамата, която беше съобщена от Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция.

"По време на разговора президентът Ердоган заяви, че гледа положително на решението за удължаването на прекратяването на огъня, че вярва във възможността за намирането на разумно решение по спорните въпроси, както и че Турция ще продължи да подкрепя градивните действия", пише в съобщението за телефонния разговор.

В същото време Ердоган е изразил загриженост за ситуацията в Ливан.

"Президентът Ердоган заяви, че установяването на трайна стабилност в Сирия е значителна победа за целия регион, че подкрепата на Турция за Сирия ще продължи без прекъсване, както и че е необходимо да бъде предотвратено влошаването на ситуацията в Ливан", става ясно от публикацията.

Турският президент е подчертал също така, че подготовката за домакинството на Анкара за срещата на върха на НАТО продължава и страната полага усилия за успешното ѝ протичане. Ердоган е изказал съболезнования на президента на САЩ за стрелбата срещу джамия в Сан Диего, при която бяха убити трима души, осъждайки престъпленията от омраза към всички религиозни групи.

Предишният разговор между двамата президенти се състоя на 27 април.