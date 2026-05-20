Туск и Мадяр говориха за сигурността и отбраната

Полският министър-председател Доналд Туск прие днес във Варшава новоизбрания унгарски премиер Петер Мадяр за разговори, фокусирани върху сигурността, отбраната и регионалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, предаде Полската агенция по печата. (ПАП).

Двамата лидери имаха среща на четири очи тази сутрин - на втория ден от първата визита на Мадяр в чужбина след встъпването в длъжност, пише БТА.

На съвместна пресконференция след разговорите Туск заяви, че с Мадяр ще работят заедно за формирането на обща европейска позиция по въпроса за Украйна, като добави, че споделят „сходни възгледи“ по темата.

Полският премиер потвърди силната подкрепа на Полша за присъединяването на Украйна към Европейския съюз, като същевременно подчерта, че Киев трябва да спазва същите стандарти и правила за членство, които са били приложени и към Полша по време на нейния процес на присъединяване.

Туск също така благодари на Мадяр за готовността му да засили двустранните отношения и да съживи сътрудничеството в рамките на Вишеградската четворка (В4) - регионалния съюз между Полша, Унгария, Чехия и Словакия.

Мадяр обяви, че ще покани премиерите от групата на среща на върха в края на юни.

„Радвам се, че хилядолетното полско-унгарско приятелство навлиза в нов етап и че отново можем да укрепим връзките си, защото бъдещето е това, което има значение“, каза Мадяр.

Освен това Туск заяви, че Полша е готова да подкрепи Унгария в постигането на енергийна независимост и в намаляването на зависимостта ѝ от руски енергийни ресурси.